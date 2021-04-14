لبنانية ابنة سفير في طريقها نحو فريق بايدن.. وهذه التفاصيل

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن نيته ترشيح 11 شخصا لشغل مناصب قيادية في إدارته بمجال الامن القومي وإنفاذ القانون بينهم سيدة والتي في حال حصولها على موافقة مجلس الشيوخ فستكون أول وزيرة للجيش بتاريخ البلاد.

وجاء ذلك في بيان للبيت الأبيض أوضح أن بايدن رشح كريستين ورموث لمنصب وزيرة الجيش بينما اختار كريستي أبي زيد لمنصب مدير المركز الوطني لمكافحة الارهاب في مكتب مدير المخابرات الوطنية وكريس إنغليس لمنصب المدير السيبراني الوطني في المكتب التنفيذي للرئيس إضافة إلى مناصب أخرى بينها مساعد وزير الخارجية للأمن الدولي وعدم الانتشار.

وسبق ان شغلت كريستين ورموت منصب وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسات خلال ادارة الرئيس الاسبق باراك اوباما كما عملت في مجلس الامن القومي وذلك بعد أن انضمت الى ادارة أوباما سنة 2009 حيث شغلت منصب النائب الاول لمساعد وزير الدفاع لشؤون الدفاع الداخلي والدعم المدني.

أمّا بالنسبة إلى أبي زيد، فاسمها الكامل كريستين ساندرا أبي زيد، وهي ابنة السفير الأميركي اللبناني الأصل إلى الرياض جون أبي زيد.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد سبق لأبي زيد أن شغلت منصب نائبة مساعد وزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، كما سبق لها أن عملت في مجال مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي.

وفي حال وافق مجلس الشيوخ، تصبح أبي زيد أول امراة تشغل هذا المنصب على أساس دائم.