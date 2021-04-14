23
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحجز على ممتلكات نقيب الصرافين السابق
Lebanon 24
14-04-2021
|
12:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور،أصدر قرارا قضى بالحجز على ممتلكات النقيب السابق للصرافين محمود حلاوي، وذلك على خلفية مخالفات لقانون الصيرفة وعمليات مضاربة أدت الى التلاعب بسعر العملة الوطنية.
مواضيع ذات صلة
أبي نجم لـ"صوت كل لبنان": التدقيق الجنائي يستخدم لابتزاز الحريري وبري من أجل الحكومة وإلى أي قضاء ستحال ملفات التدقيق؟ إلى القاضية غادة عون؟
Lebanon 24
أبي نجم لـ"صوت كل لبنان": التدقيق الجنائي يستخدم لابتزاز الحريري وبري من أجل الحكومة وإلى أي قضاء ستحال ملفات التدقيق؟ إلى القاضية غادة عون؟
16/04/2021 17:46:16
16/04/2021 17:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أهالي ضحايا انفجار المرفأ: منحنا فرصة اخيرة للقضاء لانصافنا والقضاء اللبناني على المحك
Lebanon 24
أهالي ضحايا انفجار المرفأ: منحنا فرصة اخيرة للقضاء لانصافنا والقضاء اللبناني على المحك
16/04/2021 17:46:16
16/04/2021 17:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
المطارنة الموارنة: للتعاون مع القضاء الدولي في جريمة تفجير المرفأ نظرا لتشعبات هذه الجريمة ولوجود ضحايا ومنكوبين من غير اللبنانيين
Lebanon 24
المطارنة الموارنة: للتعاون مع القضاء الدولي في جريمة تفجير المرفأ نظرا لتشعبات هذه الجريمة ولوجود ضحايا ومنكوبين من غير اللبنانيين
16/04/2021 17:46:16
16/04/2021 17:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ذوو ضحايا مجزرة المرفأ: نأمل نجاح القضاء اللبناني على الرغم من التدخلات السياسية
Lebanon 24
ذوو ضحايا مجزرة المرفأ: نأمل نجاح القضاء اللبناني على الرغم من التدخلات السياسية
16/04/2021 17:46:16
16/04/2021 17:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قضاء
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
في لبنان...سعيد حظ يفوز بأكثر من 10 مليار بهذه الطريقة البسيطة
Lebanon 24
في لبنان...سعيد حظ يفوز بأكثر من 10 مليار بهذه الطريقة البسيطة
19:58 | 2021-04-15
15/04/2021 07:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجأة بشأن منصة الدولار.. هذا ما قاله
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجأة بشأن منصة الدولار.. هذا ما قاله
21:07 | 2021-04-15
15/04/2021 09:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقدوا أنهم ربحوا اللوتو.. وكانت الصدمة!!
Lebanon 24
اعتقدوا أنهم ربحوا اللوتو.. وكانت الصدمة!!
02:43 | 2021-04-16
16/04/2021 02:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم موعد رفع "الدعم" عن المحروقات
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم موعد رفع "الدعم" عن المحروقات
18:55 | 2021-04-15
15/04/2021 06:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار للأيام المقبلة "قاتم" في لبنان.. 5 أسباب قد ترفع سعره
Lebanon 24
سيناريو الدولار للأيام المقبلة "قاتم" في لبنان.. 5 أسباب قد ترفع سعره
18:33 | 2021-04-15
15/04/2021 06:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:09 | 2021-04-16
القاضية غادة عون ترابط في مكاتب مكتف للصيرفة ولم تغادر (صور)
17:39 | 2021-04-16
المشرفيه عن توزيع البطاقات الغذائية: نعمل لزيادة عدد الاسر المستفيدة
17:28 | 2021-04-16
تعميمان وقراران للمجذوب حول العودة إلى التعليم المدمج والإمتحانات الرسمية
17:15 | 2021-04-16
الخازن عن القاضية عون: "عصفورية عن حق وحقيق"
16:57 | 2021-04-16
معلومات جديدة عن اعمار المرفأ.. المساهمة "الأوسع" لهذه الدولة
16:36 | 2021-04-16
وهبه التقى نظيره اليوناني في اثينا .. وهذا ما بحثاه
فيديو
محمد رمضان يثير الجدل بعد مشهد تناول الأفاعي (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان يثير الجدل بعد مشهد تناول الأفاعي (فيديو)
16:10 | 2021-04-16
16/04/2021 17:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد برجي يفتح النار على المحطات اللبنانية: "عيب عليهم.. يُفضّلون الفضائح على الفن" (فيديو)
Lebanon 24
زياد برجي يفتح النار على المحطات اللبنانية: "عيب عليهم.. يُفضّلون الفضائح على الفن" (فيديو)
15:00 | 2021-04-16
16/04/2021 17:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية! (فيديو)
Lebanon 24
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية! (فيديو)
10:30 | 2021-04-16
16/04/2021 17:46:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact