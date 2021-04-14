مطلق النار في احدى محطات طرابلس يسلّم نفسه للجيش

بعد الاشكال الفردي الذي وقع في الامس، على خلفية تعبئة الوقود داخل احدى المحطات، عند مستديرة "الشراع" في مدينة الميناء،حيث تم اطلاق النار في الهواء، ليفر بعدها مطلق النار الى جهه مجهولة.



علم "لبنان 24"، ان مطلق النار سلم نفسه اليوم الى مخابرات الجيش اللبناني.