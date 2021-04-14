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فنون ومشاهير
تعليق صريح من عمرو أديب على عودة شريهان الى الشاشة
Lebanon 24
14-04-2021
|
23:00
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أشاد الإعلامي عمرو أديب بظهور الفنانة القديرة شريهان في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، وقال في تدوينة نشرها على "تويتر": "الوحيدة اللي نجحت تقومني من على الفطار سيبت كل حاجه ووقفت قدام التلفزيون زي الأطفال.. شريهان وبس"، مضيفاً: "طبعا رجعت أكمل أكل تاني".
يُذكر أن شريهان عادت بعد غياب طويل دام أكثر من 25 عاماً، لتظهر في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، الذي يُعرض حالياً في شهر رمضان الكريم.
وحققت شريهان نجاحاً مدوياً في الفوازير، وأصبحت أيقونة الفن الاستعراضي في الوطن العربي، ومثالاً يحتذي به الفنانون الشباب؛ إذ بدأت مشوارها الفني مطلع الثمانينيات بأدوار صغيرة أمام عمالقة الفن، وظلت تواصل العمل على مدار السنين لتكون أسطورتها الخاصة، التي من صعب تكرارها.
وفي عام 1993، كانت المرة الأخيرة التي تقدّم فيها شريهان الفوازير بالتعاون مع الشاعر الكبير سيد حجاب والمخرج جمال عبد الحميد، وقدم ألحان الفوازير كلٌ من الموسيقار خالد حماد، عمرو أبو ذكري ومودي الإمام، وشارك شريهان في البطولة: محمد هنيدي، علاء مرسي، عهدي صادق وجمال إسماعيل.
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