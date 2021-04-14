مبادرة لدعم الشركات الناشئة.. 4 مشاريع شبابية مبتكرة تساهم في النهوض بالاقتصاد

بهدف دعم الشركات الناشئة لما تضطلع به من دور هام في النهوض بالاقتصاد الوطني وفي التنمية المستدامة، عقد المجلس الاستثماري والاستشاري للشركات الناشئة في جامعة الروح القدس - الكسليك اجتماعه الثاني برئاسة السيد كارلوس غصن، لتأمين الاستشارة المتخصصة والاستثمار النقدي للمشاريع الناشئة الابتكارية، من خلال معالجة مشاكل الحياة الواقعية، وذلك في إطار المبادرة الثلاثية الأبعاد التي أطلقتها الجامعة وغصن منذ فترة تحت عنوان: "ونمضي قدمًا Moving Forward"، متحدية بذلك كل الصعوبات التي يواجهها الوطن نتيجة الأزمات التي أثقلت كاهله، لعلّ هذه المبادرة تشكّل بارقة أمل لجيل الشباب الذين يشكلون حاضر الوطن ومستقبله وعموده الفقري.

يضم هذا المجلس الذي يترأسه غصن نخبة من كبار أصحاب الأعمال والاختصاصيين في مجالات متعددة، ومدير مركز أشير للابتكار وريادة الأعمال في جامعة الروح القدس – الكسليك إيلي أخرس.



وخلال الاجتماع أكد غصن على أهمية "أن يحاول الشباب تأسيس شركات خاصة بهم، وذلك لأن هناك العديد من الفرص المتاحة اليوم بسبب التغيّرات التي يشهدها العالم. فالذكاء الاصطناعي هو من أهم عوامل التغيير، فضلًا عن توفّر منتجات وخدمات جديدة... نحن هنا اليوم لنساعد الشباب الذين لديهم فكرة مميزة وقاموا بتطويرها. نساعدهم على كيفية تنمية أعمالهم محليًا ودوليًا وعلى كيفية تأسيس شركة ناجحة، كما نبحث في سبل دعمهم إذا كانوا في حاجة إلى التمويل. أنا أشجّع كل فرد على القيام بهذا العمل وإحداث تغيير ما في المجتمع، لما لذلك من فرصة له لتأمين مردود مالي وفير في الدرجة الأولى، إضافة إلى توفير فرص عمل والمساهمة في تقوية الاقتصاد المحلي".وقد عرض خلال الاجتماع أربعة من أصحاب الشركات الناشئة مشاريعهم أمام أعضاء المجلس الذين قدموا لهم النصائح الاستشارية وقرروا في الختام دعمها جميعها بعدما نالت ثقتهم، كونها مبتكرة وتستحق الاستثمار فيها.

أما مشاريع الشركات الناشئة المعروضة فهي:

AVS: هي منصة ذكية لتحليل الفيديوهات تعمل على جمع بيانات الفيديو الآنية وتحويلها إلى رؤى قابلة للتنفيذ وفعالة بغية رفع الإنتاجية والأمان. تسمح هذه المنصة لمديري المرافق بأن يستخدموا هذه البيانات لتحسين الإنتاجية وشروط الأمن والأمان. علماً أنّ الحل الذي تطرحه AVS هو غير مكلف وسهل التنفيذ ويُمكن بسهولة تأمين اتصالها بسيرفرات للكومبيوتر موجودة أصلاً.

Re-it: يهدف هذا المشروع إلى إعادة تدوير زجاجات النبيذ من المستهلك إلى صانع النبيذ. لا يزال هذا المشروع مجرد فكرة، ولكنه عبارة عن نموذج عمل فعلي يحظى بتقييم السوق.

Lemonade Fashion: هي منصة على شبكة الإنترنت للمصممين، تجمع بين الابتكار التقني والمصممين لتقديم آخر الصيحات وأحدث التصاميم في الموضة. تؤمن المنصة التصاميم الأساسية البسيطة والفخمة بهدف جعل كل قطعة ملابس فريدة. ويجري التصميم حسب الطلب والقياس في كل زمان ومكان.

Drapp: هو تطبيق يؤمن التواصل بين المرضى والأطباء الذين يختارونهم من أجل الحصول على استشارة طبية عبر الإنترنت. هو التطبيق الأول من نوعه في المنطقة فاتحاً الباب أمام انتشار أوسع للصحة الرقمية والتطبيب عن بعد (Telemedicine). بمجرد الاتصال، يتمكن المريض من الحصول على استشارة طبية عبر الإنترنت، في أي وقت وأي مكان، من أطباء من اختياره. يهدف هذا التطبيق، إذاً، إلى سدّ هوة الوقت والمسافة بين المريض ومقدمي الرعاية الصحية في ظل تسهيل توفير الرعاية الطبية باستخدام التقنيات الحديثة.