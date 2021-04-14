بايدن يقترح عقد قمة مع بوتين.. والكرملين "من السابق لأوانه الحديث عن المكان"

أعلن الكرملين أنه من السابق لأوانه الحديث عن مكان انعقاد القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن.

وذكر الكرملين في بيان: "بوتين وبايدن اتفقا في اتصالهما الأخير على مناقشة إمكانية عقد لقاء بينهما عبر القنوات الدبلوماسية".

وكان اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن عقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الأشهر القادمة، بحسب ما أعلن البيت الأبيض أمس الثلاثاء، بحسب الوكالة الأنباء الألمانية.



وقال بيان البيت الأبيض إن بايدن اقترح خلال اتصال هاتفي أنه يمكن عقد اجتماعهما "في دولة ثالثة" لمناقشة "المجموعة الكاملة من القضايا التي تواجه الولايات المتحدة وروسيا".