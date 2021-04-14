"نادين" الشابة القاصر المفقودة من منزل ذويها إبنة إعلامية شهيرة.. هل تعرفون مكانها؟ (صورة)

بعدما عممت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن فقدان الشابة القاصر نادين نديم الحاج (17 عاماً) من منزل ذويها الكائن في المنصورية، تبين انّ الشابة المفقودة هي إبنة الاعلامية ريتا واكيم الحاج، وأعلنت عن ذلك الاعلامية رابعة الزيات في تغريدة عبر حسابها على "تويتر" طلبت من الجميع فيها المساعدة في البحث عن الفتاة، وكتبت قائلة: "نادين نديم الحاج وابنة الزميلة ريتا واكيم الحاج مفقودة ارجوكم اللي بيعرف عنها شي يتصّل على الرقم 04860227 او يتواصل مع قوى الامن الداخلي، ريتويت رجاءً".

#نادين_نديم_الحاج وابنة الزميلة #ريتا_واكيم_الحاج مفقودة ارجوكم اللي بيعرف عنها شي يتصّل على الرقم 04860227 او يتواصل مع قوى الامن الداخلي ، ريتويت رجاءً https://t.co/7Pb4aaFJGT

— Rabia Zayyat (@rabiazayyat) April 14, 2021