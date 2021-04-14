صحة

عامل أساسي مرتبط بزيادة حدة الإصابة بكورونا.. ما هو؟

Lebanon 24
14-04-2021 | 22:00
A-
A+
Doc-P-812806-637540033821927988.jpg
Doc-P-812806-637540033821927988.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ترتبط قلة ممارسة الرياضة بزيادة حدة الإصابة بفيروس كورونا وبالتالي خطر الوفاة منه، بحسب ما أظهرت دراسة أجريت على نحو 50 ألف مصاب.

وأوضحت الدراسة التي امتدت بين كانون الثاني وتشرين الأول 2020 في الولايات المتحدة، ونشرت في مجلة "بريتيش جورنال أوف سبورتس ميديسين" أن الأشخاص الذين كانوا غير نشيطين بدنيا لمدة عامين على الأقل قبل الوباء كانوا عند إصابتهم بالفيروس أكثر عرضة لدخول المستشفى وللبقاء بالعناية المركزة وبالتالي للوفاة بسبب كورونا، مقارنة بالمرضى الذين كانوا يمارسون باستمرار النشاط البدني.

وبينت الدراسة أن "الخمول البدني شكل أهم عامل خطر في كل النتائج"، بالمقارنة مع عوامل الخطر الأخرى كالتدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية أو السرطان.

ويعتبر التقدم في السن وبعض الأمراض الموجودة مسبقا كالسكري من "عوامل الخطر الأكثر ارتباطا" بارتفاع حدة الإصابة بفيروس كورونا.

وبلغ متوسط عمر مرضى العينة المشمولة بالدراسة 47 سنة، ثلثاهم تقريبا من النساء. وفي المتوسط كان مؤشر كتلة الجسم لديهم 31، أي أعلى بقليل من عتبة السمنة.

المصدر: فرانس برس
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:20 | 2021-04-16
15:00 | 2021-04-16
12:00 | 2021-04-16
09:00 | 2021-04-16
06:00 | 2021-04-16
23:00 | 2021-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website