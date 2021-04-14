رياضة

تشيلسي يتفوق على جميع الأندية الإنكليزية

Lebanon 24
14-04-2021 | 21:00
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تأهل تشيلسي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته بهدف نظيف أمام بورتو، حيث استفاد النادي اللندني من فوزه ذهاباً بهدفين دون مقابل في البرتغال.


وسيلعب تشيلسي في الدور نصف النهائي، مع المتأهل من مواجهة ليفربول وريال مدريد، والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد، مع العلم أن لقاء الذهاب انتهى بفوز المرينجي بثلاثة أهداف لهدف.

رقم قياسي لتشيلسي في دوري الأبطال:
وبحسب شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، فإن تشيلسي وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (المسمى الحديث) للمرة الثامنة، أكثر من أي فريق إنكليزي آخر في تاريخ البطولة.

ويأتي مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 7 مشاركات في نصف النهائي، فيما يحتل ليفربول المرتبة الثانية بخمس مرات، يليه آرسنال (2) ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير

وأشارت الشبكة المذكورة، إلى أن تشيلسي يحتل المركز الرابع في قائمة أكثر الأندية وصولاً للمربع الذهبي، حيث تتفوق عليه 3 أندية فقط، وهي ريال مدريد (13)، وبايرن ميونخ وبرشلونة (12).

وفي سياق متصل، قالت الشبكة نفسها، إن هدف مهدي طارمي (93:01) هو آخر الأهداف توقيتاً في شباك تشيلسي في دوري أبطال أوروبا (باستثناء الأشواط الإضافية) منذ نيسان 2005 ضد بايرن ميونخ، عندما سجل محمد شول في الدقيقة 94:55.
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