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لبنان
حالات إيجابية جديدة برحلات إضافية وصلت إلى بيروت
Lebanon 24
14-04-2021
|
13:39
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أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في مطار رفيق الحريري الدولي في 11 و12 نيسان. وأظهرت النتائج وجود إحدى وثلاثين (31) حالات إيجابية.
وجاءت الدفعة الثانية من نتائج 11/4/2021 كالتالي:
-رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية).
- رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية).
- رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية).
- رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية).
-رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية).
- رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).
- رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).
- رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).
- رحلة أثينا : شركة MEA رقم 254 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم ?268 (جميعها سلبية).
- رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).
- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان).
- رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية).
- رحلة باريس : شركة Air France رقم 564 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (حالة إيجابية واحدة).
وجاءت نتائج 12/4/2021 كالتالي:
- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).
- رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 426 (حالتان إيجابيتان).
- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
- رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية).
" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).
" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية).
- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).
- رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (أربع حالات إيجابية).
- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان).
- رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية).
- رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان).
- رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية).
- رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 439 (جميعها سلبية).
- رحلة بغداد: شركة MEA رقم 323 (ثلاث حالات إيجابية).
- رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية).
- رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية).
- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية).
- رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).
- رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).
- رحلة بوخارست : شركة RO رقم 165 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (أربع حالات إيجابية).
- رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالة إيجابية واحدة).
- رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 862 (حالتان إيجابيتان)
-رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة).
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