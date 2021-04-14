جبيل تبدأ تحضيراتها لاستقبال فصل الصيف

بدأت بلدية جبيل- بيبلوس كعادتها من كل عام خلال هذه الفترة، أعمال الصيانة تحضيرا لفصل الصيف، وفي هذا الاطار، قدم مصنع BMA اللبناني للدهانات والمواد العازلة الرائد في هذا المجال والمعروف بجودة النوعية، أعمال صيانة الرصيف الخشبي عند ميناء جبيل، كما ستقوم المؤسسة بحسم 50% من سعر دهان لصيانة مراكب الصيد، وذلك بالتنسيق مع تعاونية الصيادين في المدينة، ولاحقا، سيتكفل المصنع أيضا بصيانة المظلات الخشبية فوق الأرصفة أمام المحلات في السوق التجاري.