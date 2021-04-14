لبنان

مصالح المهن الحرة في القوات اللبنانية تحذّر من نهج التمديد الذي تعتمده بعض النقابات

Lebanon 24
14-04-2021 | 13:57
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صدر عن مصالح المهن الحرة في القوات اللبنانية البيان الآتي:

تمتنع مجالس بعض نقابات المهن الحرة، عن إجراء إنتخابات أعضائها أو النقباء فيها، خلافاً لقانون تعليق المهل الأخير، محتجةً بمزاعم مضخّمة بخطورة إجرائها في ظل وجود فيروس كورونا. 

إن مصالح المهن الحرة في القوات اللبنانية، تحذّر من مغبة سلوك  هذا النهج المستهجن المُشار إليه من بعض النقابات، بهدف التمديد لنفسها واستمرار بعض أعضاء مجالس هذه النقابات ومن خلفهم تيارات سياسية معيّنة في مواقعهم  وخلافاً لكل الأعراف والقوانين، حارمةً الهيئات العامة للمنتسبين فيها من اختيار ممثليهم في مجالسها وهيئاتها  بشكل ديموقراطي. 

وتدعو القوات اللبنانية، كافة النقابات إلى إجراء إنتخاباتها في مواعيدها المحددة قانوناً، وفي حال تعذر ذلك، العمل على تعيين مواعيد قريبة  لإجرائها.

وتُشدّد مصالح "القوات" على وجوب أن تبقى نقاباتنا النخبوية قدوة في العمل الديمقراطي السليم، وأن تتمسّك بتجديد مجالسها النقابية وإجراء إنتخاباتها في ظروف تحترم تدابير السلامه الصحية المُلائمة.

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