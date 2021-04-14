الحريري عرض مع هيل آخر المستجدات والعلاقات الثنائية

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم، في "بيت الوسط"، مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان دورثي شيا، في حضور الوزير السابق غطاس خوري والمستشار باسم الشاب، وكان عرض لاخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.