23
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
هاتف جديد من سامسونغ ينضم لعالم الأجهزة الذكية المشفّرة... هذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
14-04-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت شركة سامسونغ عن مواصفات هاتفها الجديد Galaxy Quantum 2 الذي يتمتع بميزات تشفير عالية وحماية ممتازة من الاختراق.
ويتميز الهاتف تبعا لمطوريه بوجود شريحة كمومية خاصة من تطوير شركة ID Quantique ، وصفت بأنها أصغر مولد أرقام عشوائية كمومي من نوعها، مساحتها 2.5 ملم مربع.
وتستخدم الشريحة التي حصل عليها الهاتف الجديد في توليد أرقام عشوائية معقدة يصعب التنبؤ بها تستخدم في مفاتيح تشفير بياناته، ما يجعل اختراقه واختراق معلوماته أمرا معقدا للغاية.
وحصل هذا الجهاز على هيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج يزن 176 غ، وعلى شاشة Dynamic AMOLED 2X دقة عرضها (3200/1440) بيكسل، ومعدل ترددها 120 هيرتزا، أما معدل سطوعها فيصل إلى 524 شمعة/م تقريبا.
ويعمل هذا الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.1، ومعالج Qualcomm Snapdragon 855+ عالي الأداء، ومعالج رسوميات Adreno 640، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.
أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (64+12+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وجهزته سامسونغ بمنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 25 واطا.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
في لبنان...سعيد حظ يفوز بأكثر من 10 مليار بهذه الطريقة البسيطة
Lebanon 24
في لبنان...سعيد حظ يفوز بأكثر من 10 مليار بهذه الطريقة البسيطة
19:58 | 2021-04-15
15/04/2021 07:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجأة بشأن منصة الدولار.. هذا ما قاله
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجأة بشأن منصة الدولار.. هذا ما قاله
21:07 | 2021-04-15
15/04/2021 09:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقدوا أنهم ربحوا اللوتو.. وكانت الصدمة!!
Lebanon 24
اعتقدوا أنهم ربحوا اللوتو.. وكانت الصدمة!!
02:43 | 2021-04-16
16/04/2021 02:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم موعد رفع "الدعم" عن المحروقات
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم موعد رفع "الدعم" عن المحروقات
18:55 | 2021-04-15
15/04/2021 06:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار للأيام المقبلة "قاتم" في لبنان.. 5 أسباب قد ترفع سعره
Lebanon 24
سيناريو الدولار للأيام المقبلة "قاتم" في لبنان.. 5 أسباب قد ترفع سعره
18:33 | 2021-04-15
15/04/2021 06:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
15:28 | 2021-04-16
تنبيه.. عملية احتيال كبيرة تستهدف الملايين من مستخدمي "واتس آب"!
15:00 | 2021-04-16
خبر سار لمن ينسى كلمات المرور!
14:07 | 2021-04-16
تويتر يتجه نحو الاخلاقية والشفافية
12:00 | 2021-04-16
ميزة جديدة من غوغل إيرث.. شاهد كيف تغيرت الأرض عبر الزمن
09:00 | 2021-04-16
جهاز جديد يتعرّف على كل أنواع الأجسام المضادة
06:00 | 2021-04-16
خبير شهير يسرّب ميزات مثيرة في أجهزة "آيفون 14"
فيديو
محمد رمضان يثير الجدل بعد مشهد تناول الأفاعي (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان يثير الجدل بعد مشهد تناول الأفاعي (فيديو)
16:10 | 2021-04-16
16/04/2021 17:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد برجي يفتح النار على المحطات اللبنانية: "عيب عليهم.. يُفضّلون الفضائح على الفن" (فيديو)
Lebanon 24
زياد برجي يفتح النار على المحطات اللبنانية: "عيب عليهم.. يُفضّلون الفضائح على الفن" (فيديو)
15:00 | 2021-04-16
16/04/2021 17:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية! (فيديو)
Lebanon 24
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية! (فيديو)
10:30 | 2021-04-16
16/04/2021 17:54:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact