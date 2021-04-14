روسيا تعمل على صاروخ فريد من نوعه.. وهذا ما يميره

بدأ معهد روسيا لأبحاث الهندسة الميكانيكية العمل على إنشاء الصاروخ المسمى بـ"كريلو-إس في"، منذ بضعة أعوام. وفي شباط من عام 2020 بدأ العمل على صنع نموذج تجريبي له.وأعلن بوريس ساتوفسكي، رئيس مكتب تصميم النماذج التجريبية في معهد أبحاث الهندسة الميكانيكية، عبر شريط الفيديو أن صاروخ "كريلو-إس في" مصمم بطريقة تراعي إمكانية أن تهبط مرحلته الأولى حتى في مطار ترابي أو في مكان يغطيه الثلج.ما يحمل اسم "كريلو-إس في" هو صاروخ مخصص لحمل الأقمار الصناعية إلى مدار في الفضاء. ويمكن لمرحلته الحاوية على المحرك أن تعود إلى الأرض ليستمر استخدامها كصاروخ يحمل ما يجب وضعه في مدار حول الأرض.وسيبلغ طول صاروخ "كريلو-إس في" 6 أمتار، وقطره 0.8 متر. ويعادل حجم النموذج التجريبي ثلث حجم الصاروخ. وسيستطيع صاروخ "كريلو-إس في" أن يستخدم سرعة تصل إلى 6 ماخ (الماخ سرعة الصوت). ويُصنع محرك جديد أطلق عليه اسم "فيخر" لصاروخ "كريلو-إس في".ومن المفروض أن تعود المرحلة الأولى إلى الأرض بواسطة المحرك بعد أن تنفصل المرحلة الثانية عن الصاروخ لكي تواصل التحليق.