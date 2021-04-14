أخبار عاجلة

وزيرة المهجرين: لتأليف حكومة تنقذ البلد في أسرع وقت

Lebanon 24
14-04-2021 | 15:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
ضاهر ترأس قداس الفصح في طرابلس: لحكومة تنقذ البلد وتنفذ الاصلاحات
lebanon 24
16/04/2021 17:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال السيدة غادة شريم وعرض معها مسار ما تبقّى من ملفات في وزارة المهجرين
lebanon 24
16/04/2021 17:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله سيتحرّك على إحدى قنوات التأليف في مسعى لتقريب وجهات النظر وتأليف الحكومة بأسرع وقت ممكن (الجديد)
lebanon 24
16/04/2021 17:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"سيضغط لتأليف حكومة".. هذه كل تفاصيل زيارة هيل
lebanon 24
16/04/2021 17:55:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:48 | 2021-04-16
17:42 | 2021-04-16
17:05 | 2021-04-16
16:58 | 2021-04-16
16:58 | 2021-04-16
16:34 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website