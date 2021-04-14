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إقتصاد
انشاء صندوق تعويضات للمزارعين.. ومساعدة للمؤسسات السياحية
Lebanon 24
14-04-2021
|
15:55
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عقدت لجنة الزراعة والسياحة جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب أيوب حميد، وحضور مقرر اللجنة النائب قيصر معلوف والنواب: ادكار معلوف، ادي دمرجيان، هادي ابو الحسن، هاغوب ترزيان، ابراهيم الموسوي، علي فياض، غازي زعيتر، عدنان طرابلسي، انور جمعة وحسين جشي.
كما حضر الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الزراعة عباس مرتضى، الصناعة عماد حب الله يرافقه المدير العام للوزارة داني جدعون، السياحة البروفسور رمزي المشرفيه ترافقه رئيسة مصلحة الدراسات في الوزارة جمانة كبريت وممثل وزارة المالية المدير العام بالتكليف جورج معراوي، وذلك لدرس جدول اعمال الجلسة.
بداية، عرضت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى اجازة الترخيص للمواطنين اللبنانيين بزراعة الاملاك العامة على سبيل التسامح والمقدم من النائبة السابقة بولا يعقوبيان ولم يتبناه احد من النواب الحاضرين، وبالتالي لم تتم مناقشته.
ثم ناقشت مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 6631 تاريخ 10/7/2020 الرامي الى مساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الازمة الاقتصادية، وأقرته.
بعد ذلك ناقشت اقتراح القانون المتعلق بتصغير الفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية، وأقرته معدلا.
كما ناقشت اقتراح القانون الرامي الى انشاء صندوق تعويضات للمزارعين عن اضرار الكوارث الطبيعية وكافة الاخطار التي تؤدي الى ضرر او خسائر بالعمل الزراعي وفي كافة مراحله، وأقرته معدلا.
وفي نهاية الجلسة، ناقشت اللجنة اقتراح القانون الرامي الى انشاء وتنظيم سجل المزارع، وأقرته كما هو وارد.
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