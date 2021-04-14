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منوعات
انتقل وزوجته إلى منزل جديد... فاكتشف نفقا سريا تحته!
Lebanon 24
14-04-2021
|
23:00
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اكتشف أحد سكان مدينة ألتون بولاية إلينوي الأميركية نفقًا سريا أسفل منزله.
ووفقا لقناة "فوكس 2" الأميركية، انتقل المزارع الأميركي غاري ماتشينز وزوجته إلى منزل تم بناؤه في تسعينيات القرن التاسع عشر، وسرعان ما لاحظ ماتشينز انهيار جزء من الطريق القريب من منزله، وقرر إعادة بنائه، ليكتشف وجود نفق غامض أسفل منزله.
ونقلت القناة، عن المزارع قوله: "مشيت حوالي 20 مترا داخل نفق يبلغ ارتفاعه وعرضه حوالي ثلاثة أمتار. لا أعلم طول النفق والغرض من بنائه. قد يكون تم استخدامه في الماضي للتخزين أو النقل أو السكك الحديدية تحت الأرض".
وبحسب القناة، قام ماتشينز بالاتصال بالجمعية التاريخية ليتبين وجود العديد من الأنفاق الأخرى في المدينة التي تم بناؤها عام 1840.
واقترح ماتشينز على إدارة المدينة استغلال الاكتشاف لتنظيم جولات سياحة عبر الأنفاق.
المصدر:
سبوتنيك
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