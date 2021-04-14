سرقوا أبواباً ودفاعات نوافذ حديدية في قبّ الياس... قوى الامن كشفت هوياتهم وأوقفتهم

صدر عن المديرية العـامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:بتاريخ 2021-4-5 وفي محلة سهل قبّ الياس، أقدم مجهولون على الدخول الى شقة قيد الإنشاء عائدة للمواطن (ح. غ.، مواليد عام 1968، لبناني)، وسرقوا من داخلها /6/ أبواب و/7/ دفاعات نوافذ حديدية، وقُدّرت قيمة المسروقات بـمبلغ /3000/ دولار أميركي.على الفور باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها لكشف الفاعلين. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الى كشف هوية المشتبه بتورطهم في عملية السرقة، وهم:ز. ع. (مواليد عام 2001، لبناني)ع. س. (مواليد عام 1988، سوري)م. ش. (مواليد عام 1988، لبناني)بتاريخي 8 و10 -4- 2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريات الشعبة من توقيفهم في زحلة وسعدنايل وتعلبايا، وضبطت آلية "بيك أب" المستخدمة في عملية نقل المسروقات.بالتحقيق معهم، اعترف الأول أنه أقدم بالاشتراك مع آخرين على تنفيذ عملية سرقة الأبواب ودفاعات النوافذ من الشقّة، وبيعها للموقوفَين، الثاني والثالث، اللذَين اعترفا بما نُسب إليهما، وانهما باعا المسروقات في إحدى البؤر المعدّة لبيع الخردة في بلدة تعلبايا، حيث جرى ضبطها من قِبل عناصر الشعبة.سُلّمت المضبوطات الى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.