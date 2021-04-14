لبنان

في الضنية..ضبط سلع مدعومة مخزنة

Lebanon 24
14-04-2021 | 16:20
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قام رئيس قسم الصحة في اتحاد بلديات الضنية الدكتور محمد سلمى برفقة متطوعي جهاز الرقابة الصحية، بجولة رقابية على المحال الغذائية والملاحم في بلدة سير، بمواكبة أمنية من قبل عناصر شرطة الإتحاد، حيث تم ضبط بعض السلع الغذائية المدعومة المخزنة في مستودعات عدد من محال السوبرماركت، وطلبوا من هذه المحال عرضها وبيعها للمواطنين، بعدما وجهوا لهم إنذارات بذلك.
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