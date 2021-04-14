عربي-دولي

أول دولة في العالم تتوقف نهائيا عن استخدام لقاح "أسترازينيكا"

Lebanon 24
14-04-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-812877-637540152743655557.jpg
Doc-P-812877-637540152743655557.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقفت الدنمارك نهائيا عن إعطاء لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، وسط مخاوف من اضطراب نادر يؤدي إلى تخثر الدم، في إجراء هو الأول من نوعه في العالم، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الأربعاء.

وأسقط اللقاح البريطاني-السويدي بالكامل من برنامج التطعيم في الدنمارك، وفقا لمصادر استشهد بها التلفزيون الدنماركي" TV2"، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير عملية التطعيم لبضعة أسابيع.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:33 | 2021-04-16
17:30 | 2021-04-16
17:15 | 2021-04-16
17:00 | 2021-04-16
16:30 | 2021-04-16
16:17 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website