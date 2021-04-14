أول دولة في العالم تتوقف نهائيا عن استخدام لقاح "أسترازينيكا"

توقفت الدنمارك نهائيا عن إعطاء لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، وسط مخاوف من اضطراب نادر يؤدي إلى تخثر الدم، في إجراء هو الأول من نوعه في العالم، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الأربعاء.وأسقط اللقاح البريطاني-السويدي بالكامل من برنامج التطعيم في الدنمارك، وفقا لمصادر استشهد بها التلفزيون الدنماركي" TV2"، الأمر الذي يؤدي إلى تأخير عملية التطعيم لبضعة أسابيع.