لبنان

كورونا تغلق دائرة تنفيذ بعبدا

Lebanon 24
14-04-2021 | 16:40
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 سيتم إغلاق دائرة تنفيذ بعبدا  لمدة ثلاثة أيام، ابدأ من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه ٢٠٢١/٤/١٤ بسبب إصابة أحد المساعدين القضائيين العاملين في هذه الدائرة  بفيروس كورون
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دائرة تنفيذ بعبدا

كورونا

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