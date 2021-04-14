أفران صور تعاود عملها الى حين نفاد كمية الطحين

استأنفت أفران ومخابز صور عملها الطبيعي اليوم، بعدما أقفلها أصحاب فانات توزيع الخبز لثلاثة أيام، احتجاجا على رفض أصحاب الافران تسليمهم ربطات الخبز لتوزيعها على المحال بسبب قرار وزير الاقتصاد خفض سعر طن الطحين المدعوم الى 816 الف ليرة، ومنعهم من استعماله في مشتقات اخرى كخبز الفرنجي والكعك والحلويات وغيرها.

وقد سحب الموزعون فاناتهم المركونة امام الأفران، التي وعد اصحابها باستخدام كمية الطحين المتوافرة لديهم حتى نفادها، ثم يتوقفون عن العمل رفضا لقرار وزير الاقتصاد منع استعمال الطحين المدعوم في كل منتجاتهم.