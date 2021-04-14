لبنان

دعوة هامة... ماذا طلب الجيش من المواطنين؟ (فيديو)

Lebanon 24
14-04-2021 | 16:57
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دعت قيادة الجيش- مديرية التوجيه المواطنين للتبليغ عن أي نشاط جوي (إطلاق المفرقعات النارية، إستعمال الطائرات المسيرة عن بعد، إطلاق الطائرات الورقية والبالونات، ممارسة الطيران الشراعي، إستعمال أشعة الليزر، مد الاسلاك من أي نوع كانت) من شأنه تهديد سلامة الطيران وسلامتهم.

وأكدت قيادة الجيش أن دور المواطنين مهم في الحفاظ على السلامة الجوية.

ووضعت الرقم 01289778 ما أجل التبليغ.

من اجل سلامة الطيران وسلامتك بلّغ قبل اي نشاط جويّ تقوم به#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/GS2OoiqYsv

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