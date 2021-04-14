لبنان

الصايغ بعد لقائه الراعي: لسحب السجال السياسي العقيم حول التدقيق الجنائي

Lebanon 24
14-04-2021 | 16:52
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التقى نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية، الوزير السابق سليم الصايغ، البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، وبعد اللقاء قال الصايغ "اطلعنا من البطريرك على حسن تقدم الامور في مبادرته اكان في موضوع الحياد أم لجهة ضرورة عقد مؤتمر دولي، كما تداولنا في موضوع التدقيق الجنائي، اذ يمكن القول ان هذا المسار مستقل عن السلطة التنفيذية  وذات طابع قضائي ولا يتأثر بالتغيرات السياسية، ومن الضروري سحبه من السجال العقيم بين المواقع السياسية المتقابلة لتسجيل النقاط".


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