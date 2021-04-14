لبنان

يمق تفقد مركز دفع رسوم التسجيل لطلاب الثانويات والمعاهد الفنية من أبناء طرابلس

Lebanon 24
14-04-2021 | 18:10
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تفقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، "مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي نوفل"، المخصص لدفع المساهمات المالية المتعلقة برسوم التسجيل في الثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الفنية الرسمية للطلاب من ابناء مدينة طرابلس عن العام الدراسي 2020/2019، وأطلع على حسن سير العمل في يومه الاخير، وكان في استقباله رئيس المصلحة المالية في البلدية محمد الرطل وفريق العمل المكون من رؤساء الدوائر والموظفين الذين اشرفوا على عملية التوزيع.

ولفت يمق الى ان "عملية تسليم الأموال المخصصة لكل طالب تمت بسلاسة، ولقد استفاد منها نحو 2200 طالب وطالبة من أبناء طرابلس المسجلين في المعاهد والمهنيات والثانويات في المدينة والجوار"، وقال :" لقد تأخر دفع الاموال لاستكمال المعاملة قانونيا بعد ان تم زيادة الاعتمادات ونقلها بغية إفادة العدد الاكبر من الطلاب، ولقد استغرقت عملية التصديق من الجهات الرقابية وقتا في ظل التعبئة العامة والأوضاع الصحية".

وشكر "فريق العمل من الموظفين على اتمام العمل بنجاح والبقاء حسب البرنامج المعلن عنه حتى ساعات المساء"، كما شكر الطلاب والطالبات على" انضباطهم لإنجاح المهمة والالتزام بالمواعيد المخصصة والمحددة وفقا للجداول منعا للاكتظاظ، والالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي حفاظا على الصحة والسلامة العامة".
 
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