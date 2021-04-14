23
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
23
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
وفاة "محتال القرن"... من يكون؟
Lebanon 24
14-04-2021
|
18:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي في السجون الأميركية اليوم الأربعاء برنارد مادوف (82 عاما)، المعروف بلقب "محتال القرن" وأمير بورصة "وول ستريت"، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي".
وأكدت السلطات الأميركية وفاة مادوف في المركز الطبي الفيدرالي التابع للسجن في ولاية نورث كارولينا.
وبرنارد مادوف هو أكبر محتال مالي معترف به في تاريخ العالم والولايات المتحدة، وهو أحد مؤسسي بورصة "ناسداك"، وهو مستشار استثماري، وممول ورجل أعمال ومصرفي أميركي.
حكم في العام 2009 على مادوف بالسجن لمدة 150 عاما بعد إدانته في قضية احتيال على آلاف الأشخاص بقيمة 64.8 مليار دولار، وعرفت القضية باسم "بونزي".
وتمثلت خدعة مادوف لعملائه في تقديم وعد بمنحهم عائد ثابت مرتفع على أموالهم، قبل أن يوجه أموال المستثمرين الجدد لسداد عوائد العملاء القدامى.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
في لبنان...سعيد حظ يفوز بأكثر من 10 مليار بهذه الطريقة البسيطة
Lebanon 24
في لبنان...سعيد حظ يفوز بأكثر من 10 مليار بهذه الطريقة البسيطة
19:58 | 2021-04-15
15/04/2021 07:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجأة بشأن منصة الدولار.. هذا ما قاله
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجأة بشأن منصة الدولار.. هذا ما قاله
21:07 | 2021-04-15
15/04/2021 09:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقدوا أنهم ربحوا اللوتو.. وكانت الصدمة!!
Lebanon 24
اعتقدوا أنهم ربحوا اللوتو.. وكانت الصدمة!!
02:43 | 2021-04-16
16/04/2021 02:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم موعد رفع "الدعم" عن المحروقات
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم موعد رفع "الدعم" عن المحروقات
18:55 | 2021-04-15
15/04/2021 06:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار للأيام المقبلة "قاتم" في لبنان.. 5 أسباب قد ترفع سعره
Lebanon 24
سيناريو الدولار للأيام المقبلة "قاتم" في لبنان.. 5 أسباب قد ترفع سعره
18:33 | 2021-04-15
15/04/2021 06:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
17:09 | 2021-04-16
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
17:00 | 2021-04-16
كورونا شلّت حركة الطيران... فكيف تبدو اليوم؟
15:00 | 2021-04-16
الصين: إما التلوث أو التضخم
13:00 | 2021-04-16
تعرفوا إلى أرخص وأفضل الأماكن لقضاء عطلة 2021
12:30 | 2021-04-16
للراغبين بالسفر إلى تركيا.. معلومات "ذهبية" عن التأشيرة قبل حزم الأمتعة!
12:00 | 2021-04-16
النفط يرتفع لقمة 4 أسابيع.. ما السبب؟
فيديو
الكشف عن أحدث كلب آلي في العالم.. إليكم سعره (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن أحدث كلب آلي في العالم.. إليكم سعره (فيديو)
18:00 | 2021-04-16
16/04/2021 18:00:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيد التوازن".. شاهدوا مهاراته في موازنة "كلّ شيء"! (فيديو)
Lebanon 24
"سيد التوازن".. شاهدوا مهاراته في موازنة "كلّ شيء"! (فيديو)
18:00 | 2021-04-16
16/04/2021 18:00:37
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول ظهور لها بعد غياب.. إليكم هذه التفاصيل عن فستان شريهان الفاخر
Lebanon 24
في أول ظهور لها بعد غياب.. إليكم هذه التفاصيل عن فستان شريهان الفاخر
18:00 | 2021-04-16
16/04/2021 18:00:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact