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أخبار عاجلة
مدير وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية: إدارة بايدن تريد توسيع دائرة الدول التي تطبع علاقاتها مع إسرائيل
Lebanon 24
14-04-2021
|
18:21
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