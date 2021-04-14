قاصر مفقودة... هل تعرفون مكانها؟

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـةالبــــــلاغ التالــــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:نادين نديم الحاج (مواليد 2004، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 11-04-2021، منزل ذويها الكائن في بلدة المنصورية / الشارع العام، ولم تعُد حتى تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة برمانا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 860227-04، للإدلاء بما لديهم من معلومات.