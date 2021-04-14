بعد الانفجار.. المفتشون الدوليون يتفقدون منشأة نطنز بإيران

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها تفقدوا اليوم الأربعاء منشأة نطنز النووية الإيرانية التي أصيبت الأحد بانفجار نسبته طهران إلى إسرائيل.
وقالت الوكالة في تصريح: "مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يواصلون أنشطتهم للتحقق والمراقبة في إيران وقد زاروا اليوم موقع تخصيب (اليورانيوم) في نطنز".
في سياق متصل، وجّه رئيس مركز البحوث البرلمانية في إيران والنائب في مجلس الشورى علي رضا زاكاني، الأربعاء، انتقادات شديدة اللهجة إلى أجهزة الأمن في البلاد، على خلفية الحادث الأخير في منشأة نطنز النووية.