بعد الانفجار.. المفتشون الدوليون يتفقدون منشأة نطنز بإيران

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها تفقدوا اليوم الأربعاء منشأة نطنز النووية الإيرانية التي أصيبت الأحد بانفجار نسبته طهران إلى إسرائيل.

وقالت الوكالة في تصريح: "مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يواصلون أنشطتهم للتحقق والمراقبة في إيران وقد زاروا اليوم موقع تخصيب (اليورانيوم) في نطنز".



وأضافت: "ستستمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في رفع تقاريرها عن التطورات المتصلة ببرنامج إيران النووي إلى مجلس محافظي الوكالة".ولم تعلّق الوكالة على حجم الضرر الناجم عما تصفه إيران بأنه "عمل تخريبي" إسرائيلي.

في سياق متصل، وجّه رئيس مركز البحوث البرلمانية في إيران والنائب في مجلس الشورى علي رضا زاكاني، الأربعاء، انتقادات شديدة اللهجة إلى أجهزة الأمن في البلاد، على خلفية الحادث الأخير في منشأة نطنز النووية.



وشدد زاكاني على أن الحادث تسبب في تدمير معظم منشآت التخصيب في البلاد، وفقا لمصادر إعلام إيرانية، بالإضافة إلى إتلاف أو تدمير بضعة آلاف من أجهزة الطرد المركزي.وكشف أيضا أن وحدة نووية عالية السعة نُقلت إلى خارج البلاد للإصلاح بعد عطلها، وأعيدت محملة بـ150 كيلوغراما من المتفجرات، وتم نصبها في مكتب يضم مواد حساسة. كما شدد على أن إيران أصبحت جنة للجواسيس.