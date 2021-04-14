مرتضى: عكار حاضرة دائما في تطلعاتنا

أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، خلال استقباله وفد رابطة مخاتير الجومة في عكار ومدير جمعية "ارشاد" في شمال لبنان علي الحاج، أن "عكار حاضرة دائما في وجداننا وتطلعاتنا، والمشاريع الزراعية المقبلة ستثبت ذلك". وعرض مع الوفد متطلبات القرى العكارية الزراعية والإنمائية.واكد مرتضى للحاضرين ان "الإهتمام بشؤون عكار واجب اخلاقي تجاه ما عانته من حرمان مزمن، اضافة الى ما تشكله الى جانب بعلبك الهرمل من قاعدة زراعية وطنية يعول عليها لتحويل القطاع الزراعي الى قطاع منتج".