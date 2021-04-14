لبنان

زيارة وفد بريطاني إلى فوج الحدود البرية الرابع

Lebanon 24
14-04-2021 | 19:17
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زار العميد البريطاني سامي سامبسون يرافقه القائم بأعمال السفارة البريطانية في لبنان Martin LONGDEN Dr. والملحق العسكري المقدم LEE Richard Saunders على رأس وفد مرافق، فوج الحدود البرية الرابع حيث يقوم فريق تدريب بريطاني بالإشراف على دورة تدريبية في مدرسة تدريب أفواج الحدود البرية لعناصر من هذه الأفواج على آليات نوع "RWMIK"، وذلك بحضور قائد فوج الحدود البرية الرابع وقائد المدرسة وعدد من الضباط.
وقد استمع الوفد إلى إيجازٍ حول المهمات المنفذة في ضبط الحدود، وحضر مناورة نفذها العسكريون المتدربون.
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