تكنولوجيا وعلوم

أوبل تطرح Crossland في أسواق جديدة (فيديو)

Lebanon 24
15-04-2021 | 06:00
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بعد أشهر من ظهور سيارة Crossland الجديدة في ألمانيا وعدد من بلدان أوروبا، وبعد اكتساب هذه المركبة شهرة كبيرة، قررت أوبل أن تطرحها في روسيا وبعض البلدان الأخرى.

ومن بين الأشياء التي أكسبت هذه المركبة شعبيتها بين الناس بسرعة هو أناقة التصميم الخارجي التي جمعت بين البساطة ولمسات التطور بنفس الوقت، فضلًا عن التصميم الداخلي الذي تمت مراعاة كل نقطة فيه لتوفر للركاب معايير الراحة، إضافة إلى الحجم المناسب والاقتصادية في استهلاك الوقود، ما يجعل من Crossland  مركبة عائلية ممتازة بجدارة.

 

وحصلت السيارة الجديدة على هيكل كروس أوفر بتصميم انسيابي، طوله 4 أمتار و21 سنتيمترًا، وعلى صندوق خلفي للأمتعة تصل سعته إلى 520 ليترًا، وعلى لوح معدني أسفل الهيكل لحماية المحرك والأجزاء الهامة من الصدمات والعوامل التي قد تؤثر على أدائها.


أما القمرة فيها فجهزت بواجهة قيادة مميزة صممت لتميل فيها العدادات وشاشة العرض بشكل يجعلها مريحة للرؤية بالنسبة للسائق.

وحصلت هذه السيارة على أنظمة لتثبيت السرعة على الطرقات السريعة، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات قياس مسافات أمامية وخلفية.

وستطرح Crossland في الأسواق الروسية بعض الأسواق الأوروبية والآسيوية بمحركات اقتصادية بسعة 1.2 ليتر تولد عزما يعادل 110 أحصنة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات.

المصدر: روسيا اليوم
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