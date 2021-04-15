نصائح لترطيب البشرة في رمضان

سبب صيام رمضان وامتناعنا عن شرب المياه لفترات طويلة مما يجعل أجسادنا وبشرتنا أقل ترطيباً مع مرور الأيام، خاصة مع ارتفاع حرارة الجو، تجدين بعد أيام بشرتك مجهدة وربما تعاني من الجفاف!وتعتبر البشرة من أكثر العناصر التى تتأثر بنقص الترطيب والجفاف خلال نهار رمضان لهذا كثيراً ما تعاني النساء من مشكلات متعددة لبشرتهن في شهر رمضان الفضيل، ولتجنب هذه المشاكل، تعرفي على أسباب جفاف البشرة في رمضان والعادات السيئة التي تزيده:جفاف البشرة في رمضانبسبب الامتناع عن تناول المياه لساعات طويلة من النهار أثناء الصيام، يفقد الجسم نسبة كبيرة من مخزون المياه بداخله، لهذا فإنه يكون بحاجه إلى تعويض تلك الخسائر بعد الإفطار، ولكن في أغلب الأحيان يرتكب الكثيرون منا أخطاء لا حصر لها في رمضان منها الإغفال عن تناول المياه واستبدالها بالمشروبات الغازية والعصائر المختلفة التى تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، تلك المشروبات لا تعوض الجسم عما خسره من السوائل وتتفاقم المشكلة مع تكرار ذلك بشكل يومي في رمضان مما يجعل تأثيرها يظهر أولاً على البشرة ثم على باقي أجهزة الجسم الأخرى.إليكِ بعض الطرق الصحيحة في ترطيب البشرة خلال شهر رمضان المبارك:ترطيب البشرة:احرصي على ترطيب بشرتكِ يومياً في الصباح والمساء باستخدام الزيوت الطبيعية أو الكريمات المرطبة التى تناسب نوع بشرتكِ.تقشير البشرة:قومي بعمل تقشير باستمرار لبشرتكِ لتنظيف المسام من الداخل بعمق والتخلص من الخلايا الميتة للجلد التي تسبب شحوب البشرة وخشونتها، وينصح بتكرار التقشير مرتين أو ثلاثة مرات أسبوعياً، لزيادة الفعالية في تنشيط الدورة الدموية بالبشرة وترطيبها وزيادة نعومتها.هناك الكثير من أنواع المقشرات الصناعية يمكنكِ اقتناء ما يتناسب مع بشرتكِ، كما يمكنكِ عمل مقشر طبيعي من عناصر متوفرة في مطبخكِ مثل العسل والليمون أو السكر والليمون أو زيت الزيتون والسكر.ترطيب الجسم بالكامل:بعد كل مرة تنتهي فيها من الاستحمام احرصي على ترطيب جسمكِ بالكامل باستخدام الكريم المرطب قبل خروجكِ من الحمام للحفاظ على المياه في بشرتكِ.الأقنعة الطبيعية:ينصح بالحرص على وضع الأقنعة المختلفة خاصة المكونة من العناصر الطبيعية مثل زيت الزيتون أو زيت اللوز والبيض والعسل والزبادي، فجميعها تمنح بشرتك التغذية المطلوبة والترطيب اللازم.كما توجد الكثير من الأقنعة المتوفرة في الأسواق التي تحتوي على نسبة عالية من العناصر المفيدة للبشرة يمكنكِ اقتنائها واستخدامها بانتظام للحصول على أفضل النتائج، لكن احرصي على تطبيق الأقنعة التي تناسب نوع بشرتكِ حتى لا تحصلين في النهاية على نتائج عكسية.نظام غذائي صحي:أما عن الطعام، فينصح خبراء التجميل بضرورة الحفاظ على إتباع نظام غذائي صحي يحتوي على العناصر الطبيعية التي تفيد البشرة مثل اللحوم والبقوليات والحبوب والفواكه والأسماك والخضروات، حيث تحتوي تلك العناصر على نسبة عالية من المعادن والأحماض الدهنية والفيتامينات التي تحتاجها البشرة في فصل الصيف وخلال رمضان لتعويض ما يخسره الجسم خلال نهار رمضان.