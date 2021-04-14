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المتحدثة باسم البيت الأبيض: تركيزنا هو على المحادثات الدبلوماسية مع إيران حتى وإن كانت ستأخذ وقتا طويلا

Lebanon 24
14-04-2021 | 20:02
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