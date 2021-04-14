لبنان

دوريات لأمن الدولة على محطات المحروقات والمحلات التجارية في عكار وإجراءات قانونية بحق بعضها

Lebanon 24
14-04-2021 | 19:59
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نفذت عناصر من مديرية أمن الدولة دوريات على محطات بيع المحروقات والمحلات المعدة لبيع المواد الغذائية والسوبر ماركت في عكار للتأكد من عدم احتكار مادتي البنزين والمازوت
والمواد الغذائية المدعومة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحطات والمحال المخالفة.
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