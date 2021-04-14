لبنان

الأوضاع العامة بين قائد الجيش وهيل

Lebanon 24
14-04-2021 | 20:09
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السيد ديفيد هيل ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان السيدة دوروثي شيا على رأس وفد مرافق، وجرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد.
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جوزيف عون

ديفيد هيل

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