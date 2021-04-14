الأوضاع العامة بين قائد الجيش وهيل

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية السيد ديفيد هيل ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان السيدة دوروثي شيا على رأس وفد مرافق، وجرى البحث في الأوضاع العامة في البلاد.