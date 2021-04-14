أخبار عاجلة

انترفاكس: رئيس الحكومة الارميني سيستقيل في الثلث الأخير من الشهر الحالي ليخوض الانتخابات البرلمانية

Lebanon 24
14-04-2021 | 20:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مكتب الإعلام في الرئاسة: ما بثته "الجديد" في نشرتها عن صيغة عرضت على الرئيس عون لتأليف الحكومة الجديدة قوبلت بالرفض والتمسك بالثلث المعطل هي اخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، اذ لم تعرض على الرئيس اي صيغة حكومية جديدة
lebanon 24
16/04/2021 18:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: السنة عبر رئيس الحكومة عندهم صلاحيّات اكتر من الثلث الضامن، وباستقالته تسقط الحكومة والشيعة عندهم الثلث الضامن، وايضا بخروجهم من الحكومة تفقد ميثاقيّتها، وتسقط لماذا المسيحيون مجموعين: ارمن، وكاثوليك وارثوذكس وموارنة، تريدون ان تمنعوا عنهم الث
lebanon 24
16/04/2021 18:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة يشير فيها إلى تجاهل التعديل الوزاري الأخير بعض أحكام الدستور
lebanon 24
16/04/2021 18:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
جريصاتي رداً على الخليل: لا يمكن لرئيس الجمهوريّة أن ينحر الثلث الأخير من عهده
lebanon 24
16/04/2021 18:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:03 | 2021-04-16
17:56 | 2021-04-16
17:48 | 2021-04-16
17:42 | 2021-04-16
17:05 | 2021-04-16
16:58 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website