أخبار عاجلة

أمين عام الجامعة العربية يعرب عن قلقه إزاء قرار إيران البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

Lebanon 24
14-04-2021 | 21:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مسؤول في الاتحاد الأوروبي: القرار الإيراني بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة يصعّب مفاوضات فيينا
lebanon 24
16/04/2021 18:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة ايرانية تخالف محادثات فيينا... قوى أوروبية: قرار زيادة إيران تخصيب اليورانيوم "تطور خطير"
lebanon 24
16/04/2021 18:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
روحاني: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة هو "رد" إيران على "الإرهاب النووي" الإسرائيلي
lebanon 24
16/04/2021 18:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: نتعامل "بجدية" مع إعلان إيران بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة
lebanon 24
16/04/2021 18:06:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:03 | 2021-04-16
17:56 | 2021-04-16
17:48 | 2021-04-16
17:42 | 2021-04-16
17:05 | 2021-04-16
16:58 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website