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الأمين العام للنيتو: هذه ليست نهاية علاقتنا مع أفغانستان وإنما بداية لفصل جديد من العلاقة مع الشعب الأفغاني

Lebanon 24
14-04-2021 | 22:12
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