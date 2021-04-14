لبنان

رسالة من الاتحاد العام لعمال فلسطين لأسامة سعد

Lebanon 24
14-04-2021 | 22:28
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تلقى الأمين العام "للتنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، رسالة مواساة وتضامن من الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين عبدالقادر عبدالله في الذكرى السنوية الاولى لرحيل المناضل محمد ظاهر.
المصدر: الوكالة الوطنية
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الاتحاد العام لعمال فلسطين

أسامة سعد

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