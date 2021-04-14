لبنان

توقيف مطلوبين في منطقتي الجناح والدكوانة...وهذا السبب

Lebanon 24
14-04-2021 | 22:33
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أفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بأن "دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجناح أوقفت المدعو (أ.ت)، وهو مطلوب بعدة مذكرات توقيف لقيامه بعمليات سلب وسرقة في أماكن وبتواريخ مختلفة، والتي انتشر بعضها على صفحات وسائل التواصل الإجتماعي، إضافة إلى تعاطي المخدرات وترويجها. وقد ضبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف. وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بتواريخ مختلفة على سرقة عدة هواتف خلوية وأجهزة إلكترونية.

كما وأوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة الدكوانة المدعو (ف.ب) لإقدامه على ترويج المخدرات وحيازته كمية منها، ومحاولة الفرار من أمام الدورية ومقاومة عناصرها.

وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص".
المصدر: الوكالة الوطنية
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