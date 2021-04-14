لبنان

إشكال في الضنية...ما السبب؟

Lebanon 24
14-04-2021 | 23:06
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حصل إشكال وتضارب في عزقي الضنية بين شبان من آل عبد العال وشبان من آل عز الدين من دون إصابات ودون إطلاق نار.
وعلم أن سبب سبب الإشكال هو خلاف على عمل بين الطرفين، وتعمل فعاليات البلدة على حل الإشكال.
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