لبنان

إشكال بالآلات الحادة في عين الحلوة

Lebanon 24
14-04-2021 | 23:13
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وقع ليلًا اشكال فردي عند الشارع التحتاني داخل مخيم عين الحلوة استعملت فيه آلات حادة مما أدى إصابة فلسطيني بطعنة سكين حيث تم نقله إلى المستشفى للمعالجة.
وعملت القوى الفلسطينية على حل الإشكال وعودة الأمور إلى طبيعتها.
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عين الحلوة

إشكال

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