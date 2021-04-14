مي شدياق تتحدث عن "اغتيال سياسي"

غردت الوزيرة السابقة مي شدياق على حسابها عبر "تويتر"، كاتبة: "شعب مريض ما بيشبع تركيب أخبار بهدف تشويه صورتي واغتيالي سياسياً!".وأضافت: "ساعة بيخونوني وبيركبولي خال من الجنوب، ساعة عند أي تصادم مع سوريين تعدوا على حقوق لبنانيين بينسبولي تصريح كاذب قلت فيه لن يعودوا الا على دمائنا!".وتابعت شدياق: "كفى كذب!، بدكم تواجهوا قارعوا بالحجة السياسية، قرف".