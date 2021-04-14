إنفجار قارورة غاز بعائلة سورية...وهذا وضعهم

أدى انفجار قارورة غاز بعائلة "سورية" مقيمة في بلدة ياطر الجنوبية إلى إصابة ٤ أشخاص بحروق خطرة وبالغة هم الأب والأم وولدين.



وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى تبنين الحكومي ومن ثم من مستشفى تبنين إلى المصنع السوري عبر ٤ إسعافات تابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي ومن بينهم إسعاف مركز عين بعال التطوعي لتتم معالجتهم في المستشفيات السورية.