لبنان

إنفجار قارورة غاز بعائلة سورية...وهذا وضعهم

Lebanon 24
14-04-2021 | 23:48
A-
A+
Doc-P-812987-637540418084073797.jpeg
Doc-P-812987-637540418084073797.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدى انفجار قارورة غاز بعائلة "سورية" مقيمة في بلدة ياطر الجنوبية إلى إصابة ٤ أشخاص بحروق خطرة وبالغة هم الأب والأم وولدين.

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى تبنين الحكومي ومن ثم من مستشفى تبنين إلى المصنع السوري عبر ٤ إسعافات تابعة لجمعية الرسالة للإسعاف الصحي ومن بينهم إسعاف مركز عين بعال التطوعي لتتم معالجتهم في المستشفيات السورية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:09 | 2021-04-16
18:02 | 2021-04-16
17:58 | 2021-04-16
17:39 | 2021-04-16
17:28 | 2021-04-16
17:15 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website