لبنان

شكوى

Lebanon 24
14-04-2021 | 01:31
A-
A+
Doc-P-812988-637540419358554205.jpg
Doc-P-812988-637540419358554205.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشكو نائب جنوبي من التعامل الرسمي والحليف معه، في عز الأزمة التي تنعكس صعوبات مكشوفة في مدينة كبرى، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
نائب كندي يظهر عاريا في اجتماع عبر الانترنت.. ويعتذر! (صورة)
lebanon 24
16/04/2021 18:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية القاع ونائبه يقدمان استقالتهما.. والسبب؟
lebanon 24
16/04/2021 18:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24
شكوى
lebanon 24
16/04/2021 18:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة نائب رئيس بلدية شبعا بحادث سير
lebanon 24
16/04/2021 18:10:39 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب

شكوى

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:09 | 2021-04-16
18:02 | 2021-04-16
17:58 | 2021-04-16
17:39 | 2021-04-16
17:28 | 2021-04-16
17:15 | 2021-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website