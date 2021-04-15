لبنان

تنظيم زيارة الحريري إلى موسكو يحمل أكثر من رسالة ومدلول

Lebanon 24
15-04-2021 | 00:52
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لاحظت مصادر ديبلوماسية عبر "اللواء" ان "زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري نظمت على اساس زيارة رئيس حكومة اصيل وليس في اطار التكليف، استنادا الى سلسلة اللقاءات المهمة التي يعقدها وفي مقدمتها اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين الروس، في حين تقتصر لقاءات باقي زوار العاصمة الروسية من الشخصيات السياسية على لقاءات مع  وزراء ومسؤولين عاديين".
واعتبرت المصادر ان "تنظيم زيارة الرئيس المكلف على هذا المستوى في هذا الظرف الذي يمر به لبنان حاليا، يحمل اكثر من رسالة ومدلول، اولها تكرار الدعم الروسي للرئيس المكلف سعد الحريري بتشكيل حكومة اختصاصيين وثانيا، رفض روسيا لكل محاولات اعاقة وتعطيل مهمته تشكيل الحكومة الجديدة أو دفعه الى الاعتذار وإرسال اشارات واضحة لكل من يعنيهم الامر بوجوب عدم المراهنة على تبدل روسي لهذا الموقف".
المصدر: اللواء
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