خروج قطار عن مساره في مصر

خرج قطار عن السكة بالقرب من منطقة منيا القمح بمحافظة الشرقية في مصر مما تسبب في توقفه.



وهرع الركاب في النزول من القطار بعد خروجه عن القضبان، وسط أنباء عن وقوع إصابات.