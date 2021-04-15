23
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
21
o
بشري
23
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
خروج قطار عن مساره في مصر
Lebanon 24
15-04-2021
|
01:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
خرج قطار عن السكة بالقرب من منطقة منيا القمح بمحافظة الشرقية في مصر مما تسبب في توقفه.
وهرع الركاب في النزول من القطار بعد خروجه عن القضبان، وسط أنباء عن وقوع إصابات.
مواضيع ذات صلة
الصحة المصرية: 18 مصابا ولا وفيات في حادث قطار محافظة الشرقية
Lebanon 24
الصحة المصرية: 18 مصابا ولا وفيات في حادث قطار محافظة الشرقية
16/04/2021 18:12:13
16/04/2021 18:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام مصرية: إصابات بين الركاب بعد خروج 5 عربات قطار عن مسارها في منيا القمح بمحافظة الشرقية المصرية
Lebanon 24
وسائل إعلام مصرية: إصابات بين الركاب بعد خروج 5 عربات قطار عن مسارها في منيا القمح بمحافظة الشرقية المصرية
16/04/2021 18:12:13
16/04/2021 18:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
انفصال 6 عربات من قطار في مصر.. ماذا عن الركاب؟
Lebanon 24
انفصال 6 عربات من قطار في مصر.. ماذا عن الركاب؟
16/04/2021 18:12:13
16/04/2021 18:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة النقل في تايوان: مصرع 36 شخصا إثر خروج قطار عن القضبان في نفق شرقي البلاد
Lebanon 24
وزارة النقل في تايوان: مصرع 36 شخصا إثر خروج قطار عن القضبان في نفق شرقي البلاد
16/04/2021 18:12:13
16/04/2021 18:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر
قطار
تابع
الأكثر قراءة
في لبنان...سعيد حظ يفوز بأكثر من 10 مليار بهذه الطريقة البسيطة
Lebanon 24
في لبنان...سعيد حظ يفوز بأكثر من 10 مليار بهذه الطريقة البسيطة
19:58 | 2021-04-15
15/04/2021 07:58:59
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجأة بشأن منصة الدولار.. هذا ما قاله
Lebanon 24
سلامة يفجر مفاجأة بشأن منصة الدولار.. هذا ما قاله
21:07 | 2021-04-15
15/04/2021 09:07:50
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتقدوا أنهم ربحوا اللوتو.. وكانت الصدمة!!
Lebanon 24
اعتقدوا أنهم ربحوا اللوتو.. وكانت الصدمة!!
02:43 | 2021-04-16
16/04/2021 02:43:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم موعد رفع "الدعم" عن المحروقات
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم موعد رفع "الدعم" عن المحروقات
18:55 | 2021-04-15
15/04/2021 06:55:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار للأيام المقبلة "قاتم" في لبنان.. 5 أسباب قد ترفع سعره
Lebanon 24
سيناريو الدولار للأيام المقبلة "قاتم" في لبنان.. 5 أسباب قد ترفع سعره
18:33 | 2021-04-15
15/04/2021 06:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:00 | 2021-04-16
خبراء يتوقعون تأخير موعد انتهاء كورونا.. ويوضحون السبب وراء ذلك!
17:33 | 2021-04-16
يواجه معارضة قوية.. موعد تشييد أول جسر فوق قناة اسطنبول
17:30 | 2021-04-16
سلالة جديدة من كورونا تتفشى في بريطانيا
17:15 | 2021-04-16
أنجيلا ميركل تلقت الجرعة الأولى من أسترازينيكا
17:00 | 2021-04-16
مفاجأة في أميركا بشأن من تلقوا لقاح كورونا... أمراض خطيرة وإصابات ووفيات!
16:30 | 2021-04-16
غسيل مخ عبر الانترنت... هذا ما يفعله "داعش" في اندونيسيا
فيديو
الكشف عن أحدث كلب آلي في العالم.. إليكم سعره (فيديو)
Lebanon 24
الكشف عن أحدث كلب آلي في العالم.. إليكم سعره (فيديو)
18:00 | 2021-04-16
16/04/2021 18:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيد التوازن".. شاهدوا مهاراته في موازنة "كلّ شيء"! (فيديو)
Lebanon 24
"سيد التوازن".. شاهدوا مهاراته في موازنة "كلّ شيء"! (فيديو)
18:00 | 2021-04-16
16/04/2021 18:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول ظهور لها بعد غياب.. إليكم هذه التفاصيل عن فستان شريهان الفاخر
Lebanon 24
في أول ظهور لها بعد غياب.. إليكم هذه التفاصيل عن فستان شريهان الفاخر
18:00 | 2021-04-16
16/04/2021 18:12:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact