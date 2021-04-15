رسائل حازمة من هيل

توقعت مصادر في بيروت عبر صحيفة "العرب" أن "ديفيد هيل الذي سيغادر منصبه في زيارة وداعية للبنان سيحمل رسائل حازمة بعد التوقيع على المرسوم الخاص بتوسيع نطاق الحدود الاقتصادية البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، إضافة إلى بحث الجمود الحاصل في ملف الحكومة".